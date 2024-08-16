مساعٍ أمريكية لإنهاء حرب السودان

المصدر: واشنطن، بورتسودان - وكالات

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قال جون كيربي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على دفع طرفي الصراع في السودان إلى عقد محادثات سلام لإنهاء الحرب. وأضاف كيربي: «لا نزال نصب تركيزنا بالأساس على إعادة الطرفين إلى الطاولة، مشيراً إلى أن واشنطن تشارك بقوة في الجهود الدبلوماسية المبذولة في تلك العملية».

بدوره، شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، على أنه يرغب في رؤية نتائج ملموسة خلال محادثات وقف إطلاق النار، التي انطلقت في سويسرا مع قوات الدعم السريع، في غياب الجيش السوداني. وكتب بيرييلو على منصة «إكس»: «تتواصل محادثاتنا الدبلوماسية بشأن السودان لليوم الثاني، ونحن نعمل بلا هوادة مع شركائنا الدوليين من أجل إنقاذ الأرواح وضمان تحقيق نتائج ملموسة.

ومع نهاية اليوم الأول من المحادثات كررت واشنطن دعوتها إلى الجيش السوداني، للانضمام إلى طاولة الحوار». وكتب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو على «إكس»: «حان الوقت لإسكات البنادق!».في الأثناء، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أمس، إنه سيفتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر.

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