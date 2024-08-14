«لا وقت لإضاعته».. المبعوث الأمريكي إلى لبنان يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

شدّد المبعوث الأمريكي، آموس هوكستين، من بيروت، اليوم، على أنه «لم يبقَ وقت لإضاعته» للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة، معتبراً أنه سيتيح كذلك التوصل إلى حلّ دبلوماسي في لبنان، عشية جولة محادثات عبر الوسطاء.

وقال هوكستين، بعد لقائه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل حليفة حزب الله: «تحدثتُ مع الرئيس بري حول الاتفاق على الإطار المطروح لوقف إطلاق النار في غزة، وقد اتفقنا على أنه لم يبقَ وقت لإضاعته، ولا أعذار مقبولة من أي طرف لتأخير إضافي».

واعتبر أن «الاتفاق سيساعد أيضاً على التوصل إلى حلّ دبلوماسي هنا في لبنان، ما سيمنع اندلاع حرب أوسع نطاقاً»، حيث يتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأضاف: «ينبغي علينا أن نغتنم هذه النافذة للعمل الدبلوماسي والحلول الدبلوماسية. الوقت المناسب هو الآن».

وتأتي زيارة هوكستين إلى لبنان في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توتراً ومخاوف من التصعيد من جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.

ودعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، مع ترقّب جولة محادثات صعبة دعت الدول الوسيطة (واشنطن والدوحة والقاهرة) إلى عقدها غداً أملاً في التوصل إلى هدنة.

والتقى هوكستين كذلك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكد ميقاتي، خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم، أن لبنان «أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي».

وأضاف ميقاتي أن «الجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وأخوة عرب تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والإقليمي وخطورته على أمن المنطقة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز