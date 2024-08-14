هجمات تستهدف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استهدفت هجمات عدة سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، حسب ما أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان أمس.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كاي أم تي أو»، في مذكرة إنها تلقت بلاغاً من سفينة عن «انفجار على مسافة منها»، على بُعد 63 ميلاً بحرياً نحو جنوب غرب سواحل الحُديدة في اليمن.

وبعد ساعات، أفاد قبطان السفينة بأنه «تم رصد مركب صغير يتحرك بشكل مشبوه ويومض أضواءه باتجاه السفينة» وسرعان ما أبلغ عن «وقوع انفجار ثانٍ على مقربة من السفينة».

ولاحقاً، أشارت الهيئة إلى «تعرض السفينة لهجوم من جانب قارب مسيّر وقد تم تعطيله بنجاح»، لافتة إلى أن «السفينة وطاقمها بخير وتتجه إلى الميناء التالي».

وأكدت «أمبري» أنها «الحادثة الثالثة التي تستهدف السفينة (نفسها) خلال الساعات الـ12 الماضية».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز