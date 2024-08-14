قتيلان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

المصدر: بيروت ــ وكالات

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قتل شخصان في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة أمس، على طريق «برعشيت - كونين - بيت ياحون» في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وتعرضت بلدة «شيحين» في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على البلدة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة «الخيام» وأطراف بلدة «كفرحمام» في جنوب لبنان، وأطراف بلدة «الناقورة» الجنوبية لجهة «وادي حامول». كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي «زبقين» و«طيرحرفا» في جنوب لبنان بالقذائف الانشطارية.

وكانت دبابة إسرائيلية استهدفت صباحاً، أحد المنازل في بلدة «العباسية» الحدودية الجنوبية بقذيفة مباشرة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بالقذائف بلدة «يارون» الجنوبية.

وحلق الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي بكثافة طوال ليل الاثنين، فوق قرى صور وبنت جبيل في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وواصل «حزب الله» عملياته العسكرية ضد مواقع وتجمعات إسرائيلية على طول الحدود.

وأعلن الحزب في بيانات منفصلة أمس، أن عناصره استهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع «مسكاف عام» الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة. واستهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة «ميتات» الإسرائيلية ‏بالأسلحة الصاروخية. كما استهدفوا انتشاراً لجنود ‏إسرائيليين في محيط موقع «السماقة» الإسرائيلي في تلال «كفرشوبا» اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

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