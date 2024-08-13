وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الشرق الأوسط مساء اليوم

المصدر: وكالات

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قال مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين نقلا عن مصدر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من المقرر أن يسافر إلى الشرق الأوسط يوم الثلاثاء وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأضاف رافيد أن بلينكن يخطط لزيارة قطر ومصر وإسرائيل.

كان بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية يوم الجمعة، أن تصعيد التوتر في الشرق الأوسط "ليس في مصلحة أي طرف"، وشدد أيضاً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

تأتي هذه الزيارة المرتقبة لبلينكن إلى المنطقة في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس" في إيران، وفؤاد شكر القائد البارز في حزب الله ببيروت، مما أثار تهديدات بالرد على إسرائيل.

ويخشى كثيرون من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وتسببت في أزمة إنسانية.

وأيد زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا الدعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة وإعادة عشرات الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وتسليم المساعدات الإنسانية "دون قيود".

في بيان مشترك صدر يوم الإثنين، أيد الزعماء الجهود الجارية من جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوسط في اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر.

وأمضى الوسطاء شهورا في محاولة إقناع الجانبين بالموافقة على خطة من ثلاث مراحل، حيث من المقرر أن تفرج حماس عن الرهائن المتبقين الذين تم أسرهم خلال هجومها في 7 أكتوبر مقابل فلسطينيين مسجونين لدى إسرائيل وانسحاب إسرائيل من غزة.

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