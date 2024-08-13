3 جرحى في قصف إسرائيلي على مناطق بجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف أمس، عدداً من المناطق بجنوب لبنان، فيما أعلن «حزب الله» تنفيذه عدداً من عمليات القصف ضد مناطق إسرائيلية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، في غارة إسرائيلية استهدفت الليلة قبل الماضية بلدة «كفر كلا» الجنوبية.

وقال المركز، في بيان: إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر كلا، أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. ووفق الوكالة، استهدفت مسيّرة «معادية» بلدة برج الملوك بالقرب من متنزه ميمارولا بصاروخ.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس على بلدة شيحين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، وأطلقت القوات الإسرائيلية فجراً النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة في جنوب لبنان.

وكان الطيران المسيّر والاستطلاعي الإسرائيلي كثّف من تحليقه فجر أمس، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة في سماء المنطقة وصولاً إلى مشارف مدينة صور الجنوبية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية حرج بلدة «كونين» الجنوبية بالقذائف الفوسفورية المحرمة دولياً، ما تسبب بإشعال حريق فيه، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. واستهدفت كذلك مرتفعات جبل «سدانة» بين بلدتي «شبعا» و«كفر شوبا» وأطراف بلدة «الناقورة» وأطراف بلدة «كفر حمام» وأحد كروم الزيتون عند أطراف بلدة «برج الملوك» الجنوبية بقذيفة مدفعية في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بلدة «برج الملوك» في جنوب لبنان بالقرب من متنزه «ميمارولا» بصاروخ.

وقال «حزب الله» إن عناصره استهدفوا بعد موقع «السماقة» الإسرائيلي في تلال «كفر شوبا» اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، وقال بيان الحزب إن عناصره استهدفوا موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية.

وكان «حزب الله» أعلن في بيانين سابقين أن عناصره استهدفوا المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 الإسرائيلية في «جعتون» بصواريخ الكاتيوشا. واستهدفوا التجهيزات التجسسية في موقع «المطلة» الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

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