أوامر إخلاء في غزة ومقتل مستوطن بالضفة

المصدر: واشنطن، غزة، رام الله - وكالات

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يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولايته، «ما زال ممكناً»، فيما عمدت إسرائيل إلى توسيع أوامر الإخلاء بعد هجومها الدموي على مدرسة «التابعين» لإيواء النازحين في غزة.

وذكر بايدن خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز» أن «الخطة التي قمت بوضعها، والتي أقرتها مجموعة الدول السبع، وأقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى آخره، ما زالت قابلة للتطبيق». وأضاف «إنني فعلياً أعمل يومياً - مع فريقي بالكامل - للتأكد من عدم تصاعد الأمور إلى حرب إقليمية، لكن يمكن أن تتصاعد الأمور بسهولة إلى حرب إقليمية».

بموازاة هذا التفاؤل الحذر من بايدن، أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء المزيد من السكان في جنوبي غزة في ساعة مبكرة من أمس. وتشمل أوامر الإخلاء الأخيرة مناطق في خان يونس، ثاني أكبر مدن قطاع غزة، ومنها جزء من منطقة» «إنسانية» أعلنتها إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت منها.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات إجلاء جديدة للفلسطينيين، في منطقة خان يونس. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لن يتم اعتبار حي الجلاء في خان يونس، بعد الآن جزءاً من المنطقة الإنسانية، حيث يقول الجيش إنه يعمل هناك ضد أنشطة حماس، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتتناقص مساحة المنطقة الإنسانية بشكل دائم طوال الحرب مع صدور العديد من أوامر الإخلاء.

تكدس مئات الآلاف منهم في مخيمات بائسة تفتقر إلى الخدمات العامة أو بحثوا عن مأوى في مدارس بالرغم من أن الأمم المتحدة تقول إن المئات من تلك المدارس تم قصفها بشكل مباشر. وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه قصف بطائرة بدون طيار خلية مسلحة، تم رصدها أثناء خروجها من نفق، في رفح جنوب القطاع. ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من القصف.

وأيضاً في رفح، شنت قوات إسرائيلية من الفرقة 162، غارة جوية على مبنى قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد فيه خلية من المسلحين.

مقتل مستوطن

في الضفة الغربية، قُتل مستوطن في هجوم بإطلاق نار نفذه فلسطينيون، في منطقة الأغوار المحاذية للأردن في شمال الضفة، وفقاً لما ذكره الجيش الإسرائيلي. وأصيب مستوطن آخر وتم علاجه من قبل الفرق الطبية. وبدأت قوات الاحتلال عملية بحث عن المهاجمين. وتشهد الضفة المحتلة تصعيداً في المواجهات. واعتقلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية وفجر أمس، 16 فلسطينياً بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان إن «عمليات الاعتقال توزعت في محافظات القدس والخليل وجنين وقلقيلية ونابلس ورافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين». وأشار البيان إلى أن «قوات الاحتلال اعتقلت منذ حرب غزة، في 7 أكتوبر 2023، أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الضفة بما فيها القدس».

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