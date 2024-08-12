التصعيد يخيم على الجبهة الشمالية مع لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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تشهد الجبهة الشمالية بين إسرائيل وجنوب لبنان، تصعيداً في الأيام الأخيرة. وأصيب راعي أغنام بجروح جراء رشقات نارية أطلقتها القوات الإسرائيلية على أطراف منطقة الوزاني في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، أن رشقات نارية أطلقت على أطراف الوزاني ما أدى إلى إصابة الراعي الذي تم نقله إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وأعلن «حزب الله» أمس، استهداف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مواقع عدة للحزب في قرى جنوبية.

ونشر حزب الله عدة بيانات متتالية، قال في أحدها إن عناصره استهدفوا السبت 10 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها، وقصفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية، والتجهيزات التجسسية في ‏موقع مسكاف عام، وقصفوا مستوطنة إيلون بصواريخ ‏كاتيوشا، وموقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا، وموقع زبدين في ‏مزارع شبعا، وموقع المالكية.

وأوضح أحد البيانات أنهم «قصفوا منظومة فنّية على ‏تلة الكرنتينا بالصواريخ الموجهة وأصابوها بشكلٍ مباشر، وشَنوا هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة محفاه ألون (قاعدة ‏تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، استهدف أماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وأصابها بشكلٍ مباشر، كما شنّوا هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الانقضاضية على تجمع لِجنود ‏الجيش الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا وأصابت أهدافها بِدقة».

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات من الفرقة 146 رصدت عنصراً من «حزب الله» يدخل إلى مبنى عسكري في منطقة طير حرفا وتم توجيه طائرة حربية قصفت المبنى، وأضاف أن قوات من اللواء 769 هاجمت منصات صاروخية بمنطقة حولا وقلعة دبا بالجنوب.

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