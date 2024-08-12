القلق يتنامى في المنطقة من مخاطر التصعيد الإقليمي

المصدر: عواصم - وكالات

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يواصل «الحرس الثوري» الإيراني إجراء تدريبات عسكرية في المناطق الغربية من البلاد، وسط أجواء يخيم عليها ترقب رد من إيران و«حزب الله» على إسرائيل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر، القيادي البارز للحزب في بيروت.

وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء نقلت، أمس، عن مسؤول في الحرس قوله لها: إن التدريبات التي بدأت الجمعة ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء، في إقليم كرمانشاه غرب البلاد قرب الحدود مع العراق «لتعزيز الجاهزية القتالية واليقظة». ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري قوله: «إن طهران ستنفذ ما يأمر به المرشد فيما يتعلق بالرد على إسرائيل».

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كلاً من إيران و«حزب الله» في بيان قائلاً «من يلحق بنا الأذى على نحو لم نشهده من قبل سنقصفه على الأرجح بطريقة لم تحدث في أي وقت مضى».

وأضاف أن إسرائيل لا تريد اندلاع حروب على جبهات أخرى، لكن يتعين عليها أن تكون مستعدة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال، هرتسي هاليفي، إجراءه تقييماً للوضع الأمني في المنطقة الشمالية، بعدما أجرى زيارة تفقدية للمنطقة نفسها، السبت.

الأردن قلق

المخاوف من توسع الصراع إقليمياً يثير قلق المنطقة، ولا سيما الأردن، وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، أن بلاده «لن تكون ساحة حرب، ولن تسمح بتعريض حياة شعبها للخطر».

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبدالله تأكيده خلال استقباله وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأمريكي في عمان، «ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنباً للانزلاق نحو حرب إقليمية».

ورأى الملك أن «المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع، الذي يهدد استقرارها، طالما الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار». وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، إن «الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بشكل واضح وصريح أنه لن يسمح لأحد بأن يخترق سماء المملكة، ويعرض حياة الأردنيين للخطر».

وأضاف أنه «سيتم إسقاط أي هدف في سماء الأردن، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه، وسيتم التصدي لأي شيء يمر فوق أجواء الأردن، نعتقد أنه خطر علينا، وعلى الأردنيين».

وزار الصفدي طهران، الأحد الماضي، ناقلاً رسالة من الملك عبد الله الثاني. وتتعزز المخاوف من تصعيد إقليمي، خصوصاً بعدما توعدت إيران بالرد على اغتيال هنية في طهران.

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