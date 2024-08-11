تشغيل خط القطار بين تونس والجزائر بعد توقفه 30 عاماً

المصدر: وام

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بعد 30 سنة من التوقف، أطلقت تونس والجزائر الخط الحديدي الرابط بين البلدين، ما سيمكّن من تسهيل تنقل مواطني البلدين ويسهل أعمال المستثمرين فى كلا البلدين.

وذكرت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء أن هذا القطار سيمكّن من نقل نحو 300 مسافر في كل رحلة، ما سيسهم في التخفيف من حالة الاكتظاظ التي تشهدها المعابر الحدودية الثلاثة بين البلدين، خصوصاً في فترة الصيف ورأس السنة، كما سيدعم شبكة النقل البرية في كلا الاتجاهين والحركية الاقتصادية والسياحية بالبلدين.

وكان القطار، الذي يتوقع أن تنطلق رحلته التجارية الأولى اليوم من تونس، قد توقف عن العمل عام 1995 لأسباب أمنية قبل استئناف الرحلات عام 2003 ليتوقف من جديد لأسباب فنية.

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