استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وجنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن «حزب الله» عن استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

وأصيب مدني ومسعف لبنانيان في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة «مجدل سلم» الجنوبية. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارة استهدفت البلدة أدت إلى إصابة لبناني بجروح طفيفة، إضافة إلى إصابة مسعف في كشافة «الرسالة الإسلامية».

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين البلدة الجنوبية، وقد نجا فريق عمل تلفزيون «إن بي إن» المحلي من استهداف المسيرة الإسرائيلية للبلدة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية ثانية بالصواريخ على البلدة مستهدفة المنطقة التي كان استهدفها الطيران المسير قبل ذلك بقليل، فيما جرى استهداف الأحياء السكنية في بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة «عيترون» الجنوبية. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بالصواريخ وقصفاً مدفعياً على بلدات «عيتا الشعب» و«حولا» والناقورة وعيترون في جنوب لبنان.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من منزل في وسط بلدة «طيرحرفا» الجنوبية.

من جانبه، قال «حزب الله» في بيانات متتالية، إنه «استهدف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية ما أدى إلى تدميرها، كما استهدف موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية وأصابه إصابة مباشرة‏، وقصف تجمعاً للجنود الإسرائيليين في ‏تل شعر بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة».‏

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