السودان يواجه كارثة صحية مع تفاقم أزمة الغذاء

المصدر: (جنيف - وكالات)

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أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن السودان يواجه أزمة صحية مع تدمير البنية التحتية الطبية، وأن اثنين من كل ثلاثة مدنيين لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية بعد أن أجبرت معظم مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في البلاد على إغلاق أبوابها نتيجة النزاع.

وقالت اللجنة في بيان لها، أمس، بجنيف إن الهجمات المتكررة على المرافق الصحية والعاملين فيها لها عواقب وخيمة في ظل تفاقم أزمة الغذاء، مشددة على أن مراكز الرعاية الصحية تعد ضرورية للوقاية من سوء التغذية واكتشافه وعلاجه.

وقالت إميلي شباط، المشرفة على البرامج الصحية للجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، إن الوضع في العيادات الصحية كارثي، حيث يفتقد الجرحى إلى الأدوية والغذاء والماء، كما أن كبار السن والنساء والأطفال محرومون من العلاجات الأساسية مثل غسيل الكلى أو أدوية مرض السكري وغيرها.

ويعاني السودان من أزمة غذائية حادة، حيث حذرت تقارير دولية من خطر حدوث مجاعة في 14 منطقة سودانية بولايات دارفور وكردفان والجزيرة والخرطوم.

وتوقع تقرير شارك في إعداده عدد من الوكالات الإنسانية الأممية أن يواجه أكثر من نصف سكان السودان أي 25.6 مليون شخص مستوى «الأزمة» أو ظروفاً أسوأ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024.

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