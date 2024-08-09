أمريكا تقصف أهدافاً للحوثيين في اليمن

المصدر: أثينا، لندن - وكالات

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قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها قصفت أهدافاً في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما أدى إلى تدمير طائرتين مسيرتين ومحطة تحكم أرضية للحوثيين وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن.

إلى ذلك، قالت هيئة بريطانية، إن هجوماً يشتبه في أن الحوثيين باليمن نفذوه استهدف سفينة، أمس، في مضيق باب المندب. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابعة للبحرية الملكية، أن الهجوم شهد انفجار قذيفة صاروخية بالقرب من السفينة.

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