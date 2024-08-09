أمر إخلاء جماعي.. و 40 قتيلاً فلسطينياً في غزة

المصدر: غزة - وكالات

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أمر الجيش الإسرائيلي، بإخلاء جماعي ضخم آخر في مناطق كبيرة حول خانيونس في جنوب غزة، وقال إن قواته ستعمل هناك قريباً رداً على إطلاق صاروخ فلسطيني.

في الأثناء، قال مسعفون فلسطينيون، إن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها في أنحاء قطاع غزة، أمس، ما أسفر عن مقتل 40 شخصاً على الأقل. وأضاف المسعفون، أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة منازل في مخيم البريج بوسط غزة، ما أسفر عن مقتل 15 على الأقل، وقصفت مخيم النصيرات القريب، ما أدى لمقتل أربعة آخرين

. وقصفت طائرة إسرائيلية مقاتلة منزلاً في قلب مدينة غزة في شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين، بينما أسفرت غارة جوية أخرى في مدينة خانيونس بجنوب القطاع عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفق مسعفين. وقال الدفاع المدني الفلسطيني في وقت لاحق، إن 15 شخصاً قتلوا وأصيب 30 في ضربات إسرائيلية استهدفت مدرستين شرقي مدينة غزة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و699 قتيلاً، إلى جانب 91 ألفاً و722 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس: ارتكبت إسرائيل أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 22 قتيلاً و77 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضافت أنه في اليوم الـ307 للحرب المستمرة على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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