أدان تصريحات وزير إسرائيلي.. الاتحاد الأوروبي: تجويع المدنيين جريمة حرب

المصدر: وام

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أدان الاتحاد الأوروبي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي استنكر فيها المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، ووصف التجويع بأنه "مبرر أخلاقياً".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل، في بيان صدر الليلة الماضية، إن "التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب".

وأضاف: "قول الوزير سموتريتش إنه قد يكون مبرراً وأخلاقياً السماح لإسرائيل بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع حتى إعادة الرهائن هو أمر مخزٍ".

ومضي قائلاً: "إنه يُظهر، مرة أخرى، ازدراءه للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية".

ودعا بوريل الحكومة الإسرائيلية إلى "النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات سموتريتش، وكذلك إلى تحقيق الشفافية بشأن أعمال التعذيب المبلغ عنها في سجن سديه تيمان".

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