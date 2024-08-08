إسرائيل تعلن قتل مسؤول الصواريخ المضادة للدبابات في «حزب الله»

المصدر: بيروت، تل أبيب- وكالات

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بينما تترقب رداً من ميليشيا «حزب الله» على اغتيال قائدها العسكري فؤاد شكر، أعلنت إسرائيل، أمس، شنها سلسلة من الهجمات على بنى تحتية للحزب في جنوب لبنان، ورد الحزب بقصف على عدد من المواقع الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي قضى على حسن فارس جيشي، الذي وصفه بأنه كان قائداً لوحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة للحزب في منطقة جويا جنوب لبنان.

وأعلن، في وقت مبكر صباح أمس، أن مقاتلاته قصفت قاعدة عسكرية تابعة لـميليشيا «حزب الله»، يوجد فيها مسلحون، في قرية «يارون».

بالإضافة إلى ذلك قصفت طائرات مقاتلة أيضاً موقع بنية تحتية لمسلحين تابعين لحزب الله، في منطقة «كفر كلا» في جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق من أمس، مقتل شخصين، وإصابة ستة آخرين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت أطراف بلدات حلتا وكونين وكفر كلا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي محيبيب وعيترون في جنوب لبنان بالقذائف الثقيلة.

وتعرضت أطراف بلدتي شقرا وبرعشيت في جنوب لبنان، بعد منتصف الليل، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل المضيئة في سماء القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. كما خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان، وعلى دفعتين فوق منطقتي جزين وصيدا بالجنوب.

وأعلن «حزب الله» أن عناصره استهدفوا موقع السماقة الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، ومقر قيادة الفيلق الشمالي الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا، ومرابض ‏مدفعية إسرائيلية في الزاعورة بالمسيرات الانقضاضية، رداً على الاغتيالات في ميفدون وجويا الجنوبيتين.

وكان الحزب أعلن قبل ذلك أن عناصره استهدفوا مواقع المالكية والراهب وجل العلام الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف المدفعية.

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