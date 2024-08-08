تواصل المداهمات الإسرائيلية  بالضفة

المصدر: رام الله - رويترز

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قالت السلطات الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية داهمت مخيم بلاطة للاجئين، قرب مدينة نابلس، أمس، ودمرت المقر المحلي لحركة فتح، في حين واصلت تمشيط الضفة الغربية المحتلة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو قتلى في المداهمة التي وقعت أمس، والتي جاءت بعد يوم من مقتل 12 فلسطينياً على الأقل، في اشتباكات مع قوات الاحتلال، التي نفذت مداهمات حول مدينة جنين، شمالي الضفة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: إن أربعة فلسطينيين قتلوا في ضربة بطائرة مسيرة في جنين، في مداهمة الثلاثاء، كانوا أعضاء في جناحها المسلح. بالإضافة إلى ذلك، قالت إن رجلاً قُتل في مدينة طوباس المجاورة في الساعات الأولى من صباح أمس، كان أيضاً عضواً في جناحها المسلح.

وقال سكان: إن مجموعات من المستوطنين، اقتحمت الليلة قبل الماضية، قرية فلسطينية قرب نابلس، ودمرت ممتلكات، لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات.

ونفذت القوات الإسرائيلية مداهمات متكررة في الضفة، منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، واعتقلت آلاف المشتبه بهم، وكثيراً ما اشتبكت مع مقاتلين من الفصائل المسلحة، ومنها «حماس» و«فتح» و«الجهاد الإسلامي».

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن 620 فلسطينياً لقوا حتفهم في الضفة والقدس الشرقية، منذ بدء الحرب في غزة، وإن الرقم يشمل 145 من القصّر والنساء.

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