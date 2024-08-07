إسرائيل تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة والضفة

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قتلت القوات الإسرائيلية أمس، عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما أعلنت حركة حماس الليلة الماضية، تعيين قائدها في غزة يحيى السنوار رئيساً جديداً لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية الذي اغتيل قبل أسبوع في طهران. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بعد مشاورات داخلية استمرت طيلة الأيام القليلة الماضية.

ميدانياً، ذكرت وزارة الصحة في غزة أن هجمات إسرائيلية قتلت 30 فلسطينياً على الأقل وأصابت 66 آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضافت الوزارة في بيان «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم». وقال مسعفون إن غارات جوية قتلت خمسة فلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع.

بينما قُتل اثنان آخران في غارة جوية منفصلة على رفح القريبة من الحدود المصرية. وقال سكان إن قصف الدبابات الإسرائيلية استمر طوال الليلة قبل الماضية على البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح في وسط القطاع، حيث لجأت بشكل مؤقت عشرات آلاف الأسر النازحة من أنحاء القطاع.

وذكر سكان ووسائل إعلام فلسطينية أن الدبابات تقدمت قليلاً في وقت سابق أمس داخل مدينة الزهراء شمال غربي النصيرات. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت 45 مسلحاً فلسطينياً في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد اشتباكات عنيفة قالت حركة حماس إنها دمرت خلالها ناقلتي جند مدرعتين في كمين بالقرب من مدينة رفح.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المسؤول عن أنشطة التهريب في «حماس» كان من بين القتلى وأن مصرعه أثّر بصورة كبيرة على قدرة الحركة على جلب الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القطاع المحاصر. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، إن مقاتليها دمروا ناقلتي جند إسرائيليتين في كمين شرقي رفح حيث وردت أنباء عن اشتباكات عنيفة مستمرة منذ أسابيع. ولم يرد تأكيد من الجيش الإسرائيلي.

اقتحامات بالضفة

وفي الضفة الغربية، قال مسعفون أمس، إن القوات الإسرائيلية مدعومة بغارات نفذتها طائرات مسيرة قتلت 12 شخصاً على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارتين جويتين منفصلتين في مدينة جنين واستهدف مجموعات مسلحة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خمسة أشخاص قتلوا في قصف استهدف سيارتين في المدينة، وأصيب شخص آخر بجروح خطيرة.

وحاصرت القوات الإسرائيلية منزلاً في قرية كفر قود القريبة من جنين، حيث قتل ثلاثة أشخاص في تبادل إطلاق نار تلا ذلك، وأصيب اثنان آخران. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بلدة عقابا بمحافظة طوباس بالضفة فجر أمس، بينهم طفل، وإن اثنين من المصابين في حالة حرجة.

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