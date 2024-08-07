تقرير: الأسرى الفلسطينيون يتعرضون لانتهاكات ممنهجة

المصدر: القدس - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس، إن إسرائيل تنفذ «سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين» للأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة، بما يشمل العنف التعسفي والاعتداء.

وأضافت المنظمة أن التقرير استند إلى مقابلات أجريت مع 55 فلسطينياً من غزة والضفة الغربية وإسرائيل زُج بمعظمهم في السجون الإسرائيلية دون محاكمات منذ الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وذكر التقرير «من إفاداتهم يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين».

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية إن جميع الأسرى يُعاملون وفقاً للقانون وإن جميع الحقوق الأساسية تطبق بشكل كامل من قبل حراس مدربين مهنياً. وأضاف «نحن لسنا على علم بالادعاءات التي أشرتم إليها وعلى حد علمنا لم تحدث مثل هذه التصرفات تحت مسؤولية مصلحة السجون»، مشيراً إلى أن الأسرى لهم الحق في تقديم شكاوى ستخضع للفحص والتحقيق بصورة كاملة.

وأشارت منظمة بتسيلم إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون «للعنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة ومصادرة الأغراض الشخصية ومنع العلاج الطبي».

وجاء في التقرير «الصورة العامة تنم عن تنكيل وتعذيب وفقاً للأوامر وعلى نحو يخالف تماماً واجبات إسرائيل، سواء التي يلزمها بها القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز