تصعيد في القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله»

المصدر: بيروت، تل أبيب ــ وكالات

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حلقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت أمس، محدثة انفجارات صوتية مدوية قبل دقائق من بدء كلمة لزعيم ميليشيا «حزب الله» حسن نصرالله.

ودفع دوي الانفجارات السكان إلى الإسراع لفتح النوافذ لمنع تحطم زجاجها، أو الوقوف في الشرفات لإلقاء نظرة على الطائرات وهي تحلق فوقها.

وقتل ستة عناصر من الحزب أمس، بضربات إسرائيلية في جنوب لبنان، نعى الحزب خمسة منهم. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان عن مقتل خمسة أشخاص بغارة إسرائيلية «استهدفت منزلاً في بلدة ميفدون» في منطقة النبطية على بعد نحو 30 كيلومتراً شمالي حدود الجنوبية للبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان تنفيذ الضربة قائلاً إنها استهدفت «منشأة عسكرية تابعة لحزب الله»، كانت مستخدمة «للتخطيط لهجمات» ضد إسرائيل.

وأسفرت غارة إسرائيلية أخرى على أطراف بلدة العديسة عن مقتل شخص وفق وزارة الصحة، وأكّد مصدر أمني أنه مقاتل في «حزب الله».

مسيرات انقضاضية

وأعلن الحزب في بيانات متلاحقة استهداف مواقع إسرائيلية عدة، أبرزها ثكنة شراغا الواقعة شمال عكا «بسرب من المسيّرات الانقضاضية».

وذكر أنه شن «هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة». وأضاف أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في موقع آخر. وقال الحزب إن رده المتوقع على قتل إسرائيل لأحد كبار قادته الأسبوع الماضي لم يأتِ بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدداً من الطائرات المسيرة المعادية وهي تعبر من لبنان واعترض واحدة منها. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية «نجمة داود» من جهتها إن مسعفيها «يعالجون رجلاً يبلغ 30 عاماً في حالة حرجة» إضافة إلى سيدة في العمر ذاته حالتها «معتدلة ومصابة بشظايا في الأطراف السفلية»، بعد سقوط سلسلة صواريخ في منطقة الجليل الأعلى.

وقال مسؤولون في القطاع الطبي بإسرائيل إن سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى إلى الجنوب من مدينة نهاريا، وإن أحدهم في حالة حرجة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإصابات نجمت عن صاروخ اعتراضي «أخطأ الهدف واصطدم بالأرض، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين». وأضاف أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من رويترز موقع الضربة بالقرب من محطة حافلات على طريق رئيسي خارج المدينة.

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