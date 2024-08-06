قتيل في هجوم لحزب الله بسرب مسيّرات شمالي إسرائيل

المصدر: وكالات

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قتل شخص وأصيب آخرون في نهاريا، عندما هاجم حزب الله اللبناني إسرائيل، الثلاثاء، بسرب من الطائرات المسيّرة استهدف مقرا عسكريا شمالي اسرائيل.

وأعلن حزب الله في بيان عن "هجوم بسرب مسيّرات انقضاضية على مقري قيادة لواء ‏غولاني ووحدة إيغوز 621، في ثكنة شراغا شمالي عكا"، المدينة الواقعة قرب نهاريا على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف: "هذا الهجوم يأتي ردا على الغارة التي تسببت في قتلى ببلدة عبا جنوبي لبنان".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخصين أحدهما حالته حرجة، بعد سقوط مسيّرة في نهاريا شمالي غربي إسرائيل، ثم أعلن لاحقا عن مقتل أحدهما.

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