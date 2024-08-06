وزير خارجية لبنان: نعمل من أجل ألا نصل في أي رد على إسرائيل إلى حرب شاملة

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أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب اليوم الثلاثاء إن الحكومة اللبنانية تحاول منع حزب الله من "رد" على إسرائيل قد يؤدي إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وأضاف بوحبيب "نعمل من أجل ألا نصل في أي رد إلى حرب شاملة".

وقال إن الحرب "لا تفيد أيا من الدول ولا تفيد إسرائيل، لا تفيد إلا من يريد الحرب. لكن نسعى، ألا يكون الرد... إذا كان هناك لا بد من رد، ألا يكون جماعيا ولا أن يكون كذلك قويا بحيث يقودنا إلى حرب واسعة".

وتصاعد التوتر في المنطقة الأسبوع الماضي بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وكذلك مقتل القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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