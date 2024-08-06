القوات الإسرائيلية تقتل 4 وتصيب 7 آخرين في اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس

المصدر: وكالات

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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 4 أشخاص قُتلوا وأُصيب 7 آخرون برصاص القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وأكدت الوكالة، أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط المستشفى التركي في طوباس، وأطلقت النار صوب المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا هناك.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص الحي، ووصفت إصابات اثنين منهم بالخطيرة؛ أحدهم بالرأس، والآخر بالصدر، وثالث بالظهر، وشاب بشظية رصاص حي في العين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى التركي.

وكانت قوات إسرائيلية قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود إسرائيليون الرصاص الحي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات عسكرية.

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