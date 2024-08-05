إسرائيل تقتحم نابلس فجر اليوم

المصدر: وكالات

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اقتحمت قوات إسرائيلية فجر اليوم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل مع أربع إصابات بالاختناق في صفوف الصحفيين نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في الواجهة الغربية من سوق الخضار بالمدينة "الحسبة"، بسبب قيام جرافات إسرائيلية بإلقاء إطارات مشتعلة داخل السوق.

كما نفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات فجر اليوم، أسفرت عن اعتقال أربعة مواطنين من قرية بيتين شرق رام الله.

ومن جانب آخر، استهدفت القوات الإسرائيلية بقنابل الغاز منازل المواطنين في مخيم العزة بمدينة بيت لحم.

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