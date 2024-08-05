مقتل العشرات في استهداف مدرستين ومستشفى بغزة

المصدر: غزة - وكالات

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يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، وشهد يوم أمس استهدافاً لمدرستين ومستشفى أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن 30 فلسطينياً على الأقل قتلوا في قصف إسرائيلي لمدرستين في غزة أمس.

وأصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة داخل مجمع مستشفى في وسط القطاع في وقت سابق أمس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان مقتضب «ارتفاع عدد شهداء مجزرة قصف مدرستي حسن سلامة والنصر إلى 30 شهيداً وعشرات الجرحى منهم حالات خطيرة».

وفي وقت سابق، أكد بصل «انتشال 25 شهيداً على الأقل جلهم أطفال ونساء و50 جريحاً غالبيتهم أطفال ونساء ونقلهم إلى مستشفى المعمداني عقب قصف صاروخي إسرائيلي استهدف مدرستي حسن سلامة والنصر في حي النصر شمال مدينة غزة واللتين تؤويان آلاف النازحين».

جثث متناثرة

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل الإعلام الفلسطينية جثثاً متناثرة داخل ساحة إحدى المدرستين المدمرتين في حين هرع سكان لنقل المصابين، ومنهم أطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين من قيادة «حماس» المتمركزة داخل المدرستين، متهماً الحركة بأنها تنشط من داخل مرافق مدنية. وتنفي «حماس» استخدام المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية.

وذكرت السلطات الطبية الفلسطينية في وقت سابق أمس، أن غارة جوية استهدفت مخيماً في مجمع مستشفى الأقصى في دير البلح، ما أدى إلى مقتل خمسة وإصابة 18 شخصاً على الأقل. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مسلحاً في المنطقة.

وفي موقع آخر في دير البلح، لقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم عندما أصاب صاروخ إسرائيلي منزلاً، بينما قضى ثمانية آخرون داخل منزلهم في مخيم جباليا شمال مدينة غزة ولقي ثلاثة حتفهم داخل سيارة جراء غارات إسرائيلية منفصلة.وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 50 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في القطاع أمس.

تفكيك نفق

في غضون ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على تفكيك نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود مع مصر عُثر عليه الأسبوع الماضي أثناء البحث عن بنية تحتية لـ«حماس» في المنطقة.

وانطلقت صفارات الإنذار في أسدود شمال إسرائيل لكن بوتيرة أكبر من الأسابيع الماضية، وقال الجيش الإسرائيلي إن خمسة صواريخ أطلقت من جنوب غزة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال الجيش إن خمس قذائف أُطلقت على عسقلان لكنها لم تسبب أي أضرار.

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