قصف إسرائيلي يصيب محطة كهرباء في جنوب لبنان

المصدر: بيروت، تل أبيب - وكالات

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أفادت مؤسسة كهرباء لبنان أمس، بأن حريقاً كبيراً اندلع في محطة تحويل الكهرباء في مشروع الطيبة، جراء استهدافها بغارة من مسيرة إسرائيلية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سيارات الإسعاف والإطفاء توجهت إلى المكان المُستهدف، مشيرة إلى أن أطراف بلدتي راميا وبيت ليف تعرضتا لقصف مدفعي معاد عنيف.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي، أوردته أمس الوكالة الوطنية للإعلام، إن حصيلة الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة دير سريان ارتفعت إلى اثنين بعد إبلاغ مستشفى النبطية عن وفاة شخص نقل إليها متأثراً بجروحه وهو في العقد السادس من العمر.

30 صاروخاً

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق حوالي 30 صاروخاً، على منطقة «الجليل»، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، بعد أن أعلن «حزب الله» مسؤوليته عن الهجوم، بعد وقت قصير من منتصف الليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي «القبة الحديدية» اعترضت معظم تلك الصواريخ، على الرغم من أن واحداً منها سقط على مستوطنة «بيت هلل» وسقطت عدة صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ورداً على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، الراجمة التي تم استخدامها في الهجوم، في بلدة «مرجعيون» بجنوب لبنان وبنية تحتية أخرى لـ«حزب الله» في المنطقة. وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قصف أيضاً منطقة «العديسة» بالمدفعية بهدف «إزالة التهديد».

وكان «حزب الله»، أعلن في وقت مبكر أمس، إطلاق عشرات الصواريخ على منطقة الجليل الأعلى بشمالي إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن حزب الله «قصفنا للمرة الأولى مستعمرة بيت هلل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا رداً على استهداف المدنيين جنوبي لبنان».

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