غزة.. ارتفاع حصيلة القتلى واكتشاف نفق تحت محور فيلادلفيا

المصدر: وكالات

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كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة منذ نحو 10 أشهر، إلى 39583 قتيلاً، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على نفق في محور فيلادلفيا المحاذي للحدود مع مصر.

وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إنها "أحصت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وحتى صباح اليوم، 33 قتيلاً، و118 مصاباً، من جراء مجزرتين ارتكبتهما القوات الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى منذ الحرب المستمرة على مدى 303 أيام "بلغ 91398 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وأفاد مسؤولو الصحة في قطاع غزة بأن غارة جوية إسرائيلية أصابت خيمة داخل مجمع مستشفى وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، ليرتفع إجمالي عدد الفلسطينيين الذين قتلوا اليوم الأحد إلى 19.

ويقع مجمع المستشفى في منطقة دير البلح المكتظة بآلاف النازحين الفارين من القتال في مناطق أخرى من القطاع.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم، عن اكتشاف قوات الفرقة 162 ووحدة "يهلوم" عشرات مسارات الأنفاق تحت الأرض في المنطقة وتم تدميرها؛ مشيرة إلى أنه تم العثور على نفق في محور فيلادلفيا يبلغ ارتفاعه 3 أمتار.

وأضاف البيان أنه في هذه المرحلة تواصل القوات الإسرائيلية "دراسة وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات واسعة النطاق التي تم العثور عليها.. وأن الجيش سيدمر كافة البنى التحتية التي تقع تحت الأرض على محور فيلادلفيا وسيعمل بحزم على منع بنائها في المستقبل".

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