السفارة السعودية في بيروت تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان بشكل فوري

المصدر: وكالات

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دعت السفارة السعودية في بيروت اليوم الأحد المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري.

وقالت السفارة في منشور أوردته على حسابها بمنصة إكس اليوم ، إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان" ، مشيرة إلى أنها تجدد دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان.

يأتي ذلك مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط منذ أن قتلت إسرائيل أحد قادة حزب الله في إحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي ، وبعد ساعات قليلة قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في هجوم بالعاصمة الإيرانية طهران. وتُلقي إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية وهددتا بالانتقام.

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