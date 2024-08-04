مسؤولون يتوقعون هجومًا إيرانيًا على إسرائيل يوم الاثنين

المصدر: وكالات

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ذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، اليوم ، أنهم يتوقعون أن تهاجم إيران إسرائيل يوم الاثنين، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري.

وأشار الموقع إلى أن المصادر الأمريكية والإسرائيلية أكدت أنهم لا يعرفون ما إذا كانت إيران وحزب الله سيشنان هجومًا منسقًا أو سيعملان بشكل منفصل. وأضافوا أن إيران وحزب الله ما زالا يعملان على وضع اللمسات النهائية على خططهما العسكرية والموافقة عليها على المستوى السياسي.

ويتوقع المسؤولون أن يكون انتقام إيران مشابهًا لهجومها في 13 أبريل الذي استهدفت فيه جنوبي إسرائيل، وخاصة قاعدة سلاح الجو "بنيفاتيم"، ولكن من المحتمل أن يكون أكبر في نطاقه، وقد يشمل أيضًا مشاركة حزب الله في لبنان. وشنّت إيران هجومًا بمسيّرات وصواريخ على إسرائيل في 14 أبريل الماضي، استمر لنحو 5 ساعات، وكان ذلك أول هجوم مباشر من هذا النوع تشنّه طهران ضد تل أبيب بعد قصف القنصليّة الإيرانيّة في دمشق الذي نُسب لإسرائيل وتسبّب بمقتل 16 شخصًا بينهم عناصر وقياديان في الحرس الثوري الإيراني.

في غضون ذلك، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن تهديدها بالانتقام لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران.

وتصاعدت التوترات الإقليمية بعد اغتيال هنية يوم الأربعاء، عقب غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن مقتل فؤاد شكر، القائد العسكري في جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران مثل حماس. وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في مقتل هنية، وتعهدتا، إلى جانب حزب الله، بالانتقام. فيما لم تؤكد إسرائيل أو تنفي مسؤوليتها عن الاغتيال.

وفي مسعى لتعزيز الدفاعات في الشرق الأوسط ردًا على التهديدات من أعداء إسرائيل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الجمعة أنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفن حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

يأتي ذلك بينما تتأهب واشنطن لمواجهة تهديدات إيران بالرد على مقتل إسماعيل هنية.

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