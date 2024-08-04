هجوم بعشرات الصواريخ يستهدف شمالي إسرائيل

المصدر: وكالات

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أعلن حزب الله اللبناني في بيانه أنه قصف بلدة "بيت هلل" الإسرائيلية لأول مرة بعشرات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك رداً على استهداف المدنيين جنوبي لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق نحو 30 قذيفة صاروخية من الأراضي اللبنانية نحو المناطق الشمالية في إسرائيل، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها.

وذكر حزب الله في بيان أنه قصف شمال إسرائيل "بعشرات صواريخ الكاتيوشا" رداً على إصابة "مدنيين".

من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية، ليل السبت، إن نحو 50 صاروخاً أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأشارت تقارير إلى انطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه إصبع الجليل، حيث سمع دوي انفجارات ضخمة وشوهدت الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية في المكان.

وسمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات كريات شمونة وتل حاي بمنطقة الجليل الأعلى.

ونقلت مراسلة قناة "الحرة" عن مصدر أمني أن حوالي 50 صاروخاً تم إطلاقها من جنوبي لبنان نحو كريات شمونة وبيت هلل في شمالي إسرائيل.

يأتي هذا القصف في وقت تتزايد فيه المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل والتي لم تؤكد تنفيذها، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

وكثفت دول غربية دعواتها لرعاياها إلى مغادرة لبنان وإيران، مع إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها.

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