الرئيس الموريتاني يعين المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء

المصدر: نواكشوط - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر أول من أمس تم تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول. وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهد الغزواني بمحاربة سوء الإدارة والفساد بلا هوادة. وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56.12 % من الأصوات، متقدماً على خصمه التاريخي بيرام الداه عبيدي (22,10 %) والمرشح حمادي ولد سيدي المختار (12,78 %). وسيقود الغزواني والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، موريتانيا لولاية من خمس سنوات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز