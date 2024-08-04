الجيش الأمريكي يدمر قاذفة صواريخ للحوثي

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أمس، إن القوات الأمريكية نجحت في تدمير صاروخ وقاذفة صواريخ للحوثيين في اليمن. وقالت إن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وأضافت: إنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قولها أمس، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 170 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية. وأشارت الهيئة عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أن السلطات تجري تحقيقاً في البلاغ، داعية السفن إلى التنقل بحذر والإبلاغ عن أي حوادث أو حركة مشبوهة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن انفجاراً صغيراً وقع بالقرب من السفينة، حيث يستهدف الحوثيون السفن التجارية. وأضافت الهيئة في تقرير نقلاً عن ربان السفينة (إم.في جروتون): «رصد فريق أمني مسلح انفجاراً صغيراً بالقرب من السفينة». وذكر ربان السفينة أنه لم تقع أضرار وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وإذا أعلن الحوثيون مسؤوليتهم، فستكون هذه الواقعة هي الأولى لهم منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية ضدهم في ميناء الحديدة الشهر الماضي.

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