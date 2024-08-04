إعلان المجاعة في أجزاء من دارفور

المصدر: (جنيف - وكالات)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» انتشار المجاعة في مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وتم الإعلان استناداً إلى تقرير لجنة مراجعة المجاعة التابعة للأمم المتحدة، الجهة الوحيدة المخول لها بالتحقق من شروط المجاعة والإعلان عنها.

وقال محمد جمال الدين، المنسق الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي في السودان لهيئة الإذاعة البريطانية، إن مخيم زمزم للنازحين هو المخيم الوحيد الذي تمكنا من إعلان المجاعة فيه.

وحذر من أن هناك احتمالية كبيرة لإعلان المجاعة في 13 منطقة أخرى في السودان ما لم تصل المساعدات إليها، من بينها الخرطوم والجزيرة وكردفان وجميع ولايات إقليم دارفور، وكلها مناطق تعيش ظروفاً أشبه بالمجاعة.

ورصدت لجنة مراجعة المجاعة تفشي المجاعة داخل المخيم وفقاً لشروط ومعايير حددتها مسبقاً وهي معاناة 30 % من الأطفال من الهزال وتضرر 20 % من البالغين من الجوع الشديد، وفقاً لمحمد جمال الدين، المسؤول الإعلامي لبرنامج الغذاء العالمي.

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