ولي عهد الأردن والأميرة رجوة يُرزقان بالأميرة إيمان بنت الحسين

المصدر: بترا

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أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وقرينته الأميرة رجوة رزقا بالأميرة إيمان بنت الحسين.

وأصدر الديوان، اليوم، بياناً، جاء فيه: «يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، قد رزقا، اليوم، الواقع في الثامن والعشرين من شهر محرم 1446 هجرية، الموافق للثالث من شهر آب 2024 ميلادية، بمولودة أسمياها إيمان، جعلها الله قرة عين لوالديها».

وأضاف البيان: «والديوان الملكي الهاشمي، إذ يعرب عن أصدق آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة، بمولودتهما الكريمة، ويبارك لصاحبي الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، حفظهما الله، بحفيدتهما، ليسأل الله عز وجل أن يحفظ الأميرة الغالية، ويكلؤها بعين رعايته في كنف والديها والأسرة الهاشمية، برعاية عميد آل البيت».

وتابع: «ويعرب صاحبا السمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، حفظهما الله، عن عظيم امتنانهما للعلي القدير على نعمته، ويتمنى صاحبا السمو على من يرغب من الأسرة الأردنية الكبيرة بالتهنئة بهذه المناسبة، باستبدال إرسال الهدايا أو باقات الورود، بالتبرع لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام، دعماً للشباب والشابات الأيتام».

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