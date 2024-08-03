المختار ولد أجاي رئيساً لوزراء موريتانيا

المصدر: أ ف ب

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عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو.

وأدّى الغزواني، أول من أمس، اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن «رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة (أمس) تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول».

وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ«محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد».

وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12% من الأصوات، متقدماً على خصمه التاريخي بيرام الداه عبيدي (22,10%)، والمرشح = حمادي ولد سيدي المختار (12,78%).

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاماً، الذي انتُخب في الدورة الأولى عام 2019، الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الإفريقية لولاية من خمس سنوات.

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