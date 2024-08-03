أمريكا تطالب إسرائيل بوقف الحرب في غزة

المصدر: (عواصم - وكالات)

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طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.

وبينما تعهد بايدن بدعم إسرائيل ضد تجدد التهديدات، قال إنه كان مباشراً للغاية مع نتانياهو، مع تفاقم التداعيات الإقليمية للحرب، التي مضى عليها نحو 10 أشهر، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس.

وقال بايدن للصحافيين: «لدينا الأساس لوقف إطلاق النار». وأضاف: «يجب عليه أن يتحرك بشأن هذا الأمر»..

مشيراً إلى أن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لم يساعد في هذا الصدد. إلى ذلك، ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، أن الجيش قتل القيادي البارز بحركة الجهاد محمد الجعبري، نائب رئيس وحدة تصنيع الأسلحة في الحركة بقطاع غزة.

وقال الناطق، إن الجيش الإسرائيلي قتل الجعبري في عملية مستهدفة استندت إلى معلومات استخباراتية. وفي السياق، اشتد التوتر بين إسرائيل و«حزب الله» عبر قصف متبادل طال عدداً من القرى والمناطق على الحدود، فيما بدأ سكان الضاحية الجنوبية لبيروت الرحيل عن منازلهم خوفاً من نشوب حرب.

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