تراجع كبير بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

المصدر: عدن - محمد أحمد

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تراجعت هجمات الحوثيين على الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب ما بعد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت في ميناء الحديدة على البحر الأحمر.

ولاحظ مراقبون، أنه وعقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت في ميناء الحديدة قبل أسبوعين لم يعلن الحوثيون عن تنفيذ أي هجوم على الملاحة في جنوب البحر ومضيق باب المندب، كما لم تسجل أي من وكالات الأمن البحري أي أحداث في هذه المنطقة المهمة، لكن المصادر لم تقدم تفسيرات واضحة لهذا الهدوء وإن كانت ترجح أنها تعود للجهود الدبلوماسية التي تمت عبر مستوى الإقليم والعالم.

وفي المقابل، لم يصدر عن القيادة المركزية الأمريكية أي إعلان بشأن تنفيذ أي ضربات ضد مواقع الحوثيين أو اعتراض أي هجمات نفذوها منذ أربعة أيام.

حيث ذكرت القيادة في 30 يوليو، أن قواتها نجحت في تدمير ثلاث سفن سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر، بعد أن تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. ورغم تعهد الحوثيين بالرد على الضربات الإسرائيلية، إلا أنه لم يسجل أي استهداف خلال الأيام الماضية.

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