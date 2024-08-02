ميقاتي يؤكد حق لبنان في الدفاعِ عن سيادتِه في مواجهةِ التصعيد الإسرائيلي الخطير

المصدر: أ ف ب

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إن الرهان على الجيش هو الضمانة الأكيدة لوحدة لبنان، وأكد على حق لبنان في الدفاعِ عن سيادتِه في مواجهةِ التصعيدِ الإسرائيلي الخطير.

وقال ميقاتي، في كلمة له بمناسبة عيد الجيش من مقر قيادة الجيش اللبناني في اليرزة شمال شرق بيروت، "أردت أن أكون معكم اليوم، ليس لاهنئكم بالعيد وأحيي تضحياتكم وبسالتكم فحسب، بل لأؤكد لكم، ومن خلالكم لجميعِ اللبنانيين، أن الرهان عليكم، ضباطا ورتباء وأفرادا، يبقى الضمانةَ الاكيدة لوحدةِ لبنان، أرضا وشعبا ومؤسسات، ما يجعل الالتفاف حول مؤسستِكم واجبا وطنيا جامعا تسقط أمامه كل الرهاناتِ والمصالح، سياسية كانت أم شخصية، لانّ الشهاداتِ التي قدمتموها على مذبحِ الوطن، لم تكن يوما إلا في سبيلِ رفعتِهِ وسيادتِهِ وسلامتِه".

وأضاف "إننا، في مواجهةِ التصعيدِ الإسرائيلي الممنهجِ والخطير والذي شهدنا فصولا دامية منهُ خلال الساعاتِ القليلةِ الماضية، لا يسعنا سوى التأكيدُ على حقّنا في الدفاعِ عن أرضِنا وسيادتِنا وكرامتِنا بكلِّ الوسائلِ المتاحة، ولا تردد في هذا الخيار مهما غلتِ التضحيات".

وتابع ميقاتي "أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة إننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى إلى استقرار دائم من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة مِن جنوبِنا الغالي، والتزامِ العدو الإسرائيلي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده، ولن تنفع كل الاعتداءاتِ الإسرائيلية في أن ثنيِنا عن ذلك".

وقال " لقد رحبنا، ولا نزال نرحب، بأي مبادرة تحقق ما نريده مِن استعادة لما تبقى من أرضنا المحتلة، وتعزيزِ انتشارِ الجيشِ عليها بالتعاونِ مع القوات الدولية، لمنعِ أي انتهاك لحدودِنا المعترف بها دولياً، كي ينعمَ أهلنا في الجنوب بالاستقرارِ والأمان، لا سيما وأنهم قدموا التضحيات مِن أجلِ تحريرِالأرض. كذلك، فإن استثمارَ ثرواتِنا في مياهِنا، حقٌّ لا جدالَ فيه ولا مساومةَ عليه".

وجدِّد ميقاتي "التأكيد اليومَ بالذات، على ضرورةِ انتخابِ رئيسٍ للجمهورية، داعيا النواب إلى تحمّلِ مسؤولياتهم وتجاوزِ التباينات في مواقفهم، والتشاورِ في ما بينَهم من خلال حوار صادقٍ وصريح ومتكافىء، يؤدي حتماً الى اختيارِ من يرونه مناسبا لقيادة مسيرة إعادة الحياة الى الوطن".

ودعا ميقاتي الضباط في الجيش إلى الاستمرار "في تحمل الصعاب على تنوعها، والتزموا بالقوانين، وتجاوزوا كلَّ ما يسيء اليكم، وضعوا نصب أعينكم شعاركم المثلّث: شرف تضحية وفاء".

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