39480 قتيلاً حصاد 300 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 39 ألفاً و480 قتيلاً، إلى جانب 91 ألفاً و128 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم: «ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 35 شهيداً و55 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ300 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

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