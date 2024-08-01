إسرائيل تؤكد رسمياً مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف

المصدر: البيان

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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بعد أكثر من أسبوعين من استهدافه جنوبي قطاع غزة.

وأعلن الجيش، في بيان، أنه «في 13 يوليو 2024، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش منطقة خان يونس»، موضحاً أنه «بعد تقييم استخباراتي يمكن تأكيد القضاء على محمد الضيف في الغارة»، وذلك نقلاً عن موقع «سكاي نيوز عربية» الإخباري.

كان الهجوم الذي نفذه الجيش على مواصي خان يونس قد أدى إلى مقتل وإصابة مئات النازحين الفلسطينيين.

وثار جدل بشأن مصير الضيف بعد الضربة، علماً أنه نجا سابقاً من محاولات استهداف عدة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة عقب الهجوم إن أكثر من 90 شخصاً آخرين، معظمهم نازحون في خيام قريبة، قُتلوا في الغارة.

والضيف كان أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب القسام، في التسعينيات، وقاد الوحدة عقوداً.

ويُعتقد أن الضيف كان العقل المدبر لهجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، الذي قُتل فيه نحو 1200 شخص واحتُجز نحو 250 رهينة.

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