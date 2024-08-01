الأمم المتحدة: الأسرى الفلسطينيون يعانون من ظروف بائسة

المصدر: جنيف ــ «د.ب.أ»

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قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 10 آلاف فلسطيني من قطاع غزة على الأقل يجرى احتجازهم من جانب إسرائيل «في ظروف بائسة».

وتضمن تقرير أصدره المكتب، أمس، اتهامات بتعرض المحتجزين لتعذيب ومعاملة مهينة، تشمل الاعتداء على النساء والرجال. وقال المكتب إن من المعروف أن 53 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في منشآت عسكرية وسجون إسرائيلية خلال الأشهر التسعة الماضية.

ويغطي التقرير الفترة منذ السابع من أكتوبر. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، فيما يتعلق بالمعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين، إن «الشهادات التي جمعها مكتبي وهيئات أخرى تشير إلى سلسلة من الأفعال المروعة، مثل الإغراق بالماء إلى حد الاختناق وإطلاق الكلاب على المعتقلين، من بين أفعال أخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».

وأفاد التقرير أن أغلب الفلسطينيين الذين تم نقلهم إلى إسرائيل كانوا «غالباً مقيدين ومعصوبي الأعين»، وكان أغلب المعتقلين من الرجال والمراهقين، لكن كان بينهم أيضاً بعض النساء، ويجرى احتجازهم دون أن توجه إليهم اتهامات ودون السماح لهم بالاتصال بمحامييهم.

وذكر فلسطينيون أنهم احتجزوا في صناديق تشبه الأقفاص، وبقوا عراة لفترات طويلة واضطروا إلى ارتداء حفاضات. وقالوا إنهم حرموا من الطعام والماء ومنعوا من النوم، وذكر بعضهم أنهم تعرضوا للصعق الكهربائي والحرق بالسجائر والعنف الجنسي.

وطالب تورك بالإفراج الفوري عن الأسرى في غزة، وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذي يجرى احتجازهم بشكل تعسفي في سجون إسرائيل.

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