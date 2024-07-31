العثور على جثمان القيادي في حزب الله فؤاد شكر

المصدر: وكالات

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أكّد مصدر مقرّب من حزب الله اليوم "الأربعاء" "العثور على جثّة" القيادي البارز في الحزب فؤاد شكر، بعد مقتله في غارة اسرائيلية استهدفت مساء "الثلاثاء" مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المصدر مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إنه تمّ "العثور على جثته تحت ركام المبنى المستهدف"، مؤكّداً مقتله في الغارة، بعدما كان الجيش الاسرائيلي أعلن في بيان ليل "الثلاثاء" القضاء على شكر، واصفا إياه بأنه "القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الاستراتيجيّة فيه".

وأشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "الثلاثاء"، بعملية قتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، واصفا إياه بأن يديه ملطختان بدماء إسرائيليين كثر.

وقال غالانت في بيان: "في عملية دقيقة ومهنية فإن الجيش الإسرائيلي قضى الليلة على رئيس هيئة أركان حزب الله فؤاد شكر الذي يعرف أيضا باسم سيد محسن.

وأضاف: "أثبتنا أنه ليس هناك مكان لا يمكننا الوصول إليه لفرض ثمن باهظ على أي اعتداء ضد إسرائيل".

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