نجاة عبدالفتاح البرهان من هجوم بمسيرتين شرقي البلاد

المصدر: وكالات

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أعلن الجيش السوداني أن قائده الأعلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، نجا من هجوم بطائرتين مسيرتين استهدفتا مراسم تخرج عسكرية وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص في شرق البلاد.

وقال الجيش في بيان إن الهجوم بطائرتين مسيرتين وقع في بلدة جبيت بشرق السودان، بعد انتهاء المراسم.

ولم يصب رئيس الأركان- الذي كان حاضراً أيضاً - بأذى، وفقاً للمقدم حسن إبراهيم، من مكتب المتحدث العسكري.

ونفت قوات الدعم السريع أي علاقة لها بهذا الهجوم، وقال محمد مختار المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع بالسودان، إنه لا علاقة للقوات شبه العسكرية بهجوم بمسيرتين استهدف قاعدة عسكرية بشرق البلاد خلال زيارة قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ويشهد السودان حربا طاحنة منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه النظامية.

ومع استمرار القتال في العاصمة الخرطوم، تعمل القيادة العسكرية والحكومية إلى حد بعيد من شرق السودان، بالقرب من ساحل البحر الأحمر.

وأظهرت مقاطع مصورة، عدة أشخاص يركضون في طريق مترب وقت وقوع الهجوم بطائرتين مسيرتين. وأظهرت لقطات أخرى أشخاصاً في حفل تخرج ينظرون إلى السماء أثناء وقوع الضربة على ما يبدو.

محادثات

على إثر الحادثة، نقلت "رويترز" عن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قوله: "لا مفاوضات مع قوات الدعم السريع ولا نخشى الطائرات المسيرة".

وتأتي محاولة الاغتيال بعد نحو أسبوع من إعلان قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية انه يعتزم حضور محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا الشهر المقبل، التي نظمتها واشنطن والرياض.

وأكد الفريق محمد حمدان دقلو حينها أن المحادثات بمثابة "خطوة كبيرة" نحو السلام والاستقرار في السودان، وإنشاء دولة جديدة تقوم على "العدل والمساواة والحكم الفيدرالي".

ردت الخارجية السودانية يوم الثلاثاء على دعوة الولايات المتحدة لعقد محادثات في جنيف، قائلة إن الحكومة السودانية، التي يهيمن عليها الجيش، مستعدة للمشاركة، لكن أي مفاوضات لن تكون مقبولة للشعب السوداني قبل تنفيذ إعلان جدة.

ونص إعلان جدة العام الماضي على الالتزام بحماية المدنيين، وكان يهدف لإنهاء الصراع، لكن الجانبين لم يلتزما بأهدافه.



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