بلينكن ينفي علم بلاده أو مشاركتها في اغتيال هنية

المصدر: أ ف ب، رويترز

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نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علم بلاده أو مشاركتها في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التي نفَّذتها إسرائيل، صباح اليوم، في إيران.

وقال بلينكن، اليوم: «مقتل إسماعيل هنية هو أمر لم نكن نعلم أو نشارك به».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، غداة مقتل هنية بضربة في إيران.

وفي تصريحات خلال منتدى في سنغافورة، رفض بلينكن التعليق مباشرة على مقتل هنية، لكنه قال إن التوصل لوقف إطلاق نار في غزة ضرورة دائمة.

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