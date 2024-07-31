مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية وتحذر من مغبة الاغتيالات

المصدر: البيان

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أدانت جمهورية مصر العربية سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، اليوم، أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرةً من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً بالاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

واعتبرت أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف، ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

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