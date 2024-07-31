وزير الدفاع الاسرائيلي: أثبتنا أننا قادرون على الوصول لأي مكان

المصدر: وكالات

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أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الثلاثاء بعملية قتل القيادي في "حزب الله" فؤاد شكر، واصفًا إياه بأن يديه ملطختان بدماء العديد من الإسرائيليين.

وقال غالانت في بيان: "في عملية دقيقة ومهنية، قضى الجيش الإسرائيلي الليلة على رئيس هيئة أركان حزب الله، فؤاد شكر، المعروف أيضًا باسم سيد محسن."

وأضاف: "أثبتنا أنه لا يوجد مكان لا يمكننا الوصول إليه لفرض ثمن باهظ على أي اعتداء ضد إسرائيل." وكان الجيش الإسرائيلي قد أوضح في بيان أن "سيد محسن كان يدير القتال ضد إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر، وكان مسؤولًا عن مجزرة الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مر السنين."

وقد قُتل ثلاثة مدنيين، هم سيدة وطفلان، جراء الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق حصيلة "غير نهائية" أوردتها وزارة الصحة اللبنانية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "العدوان الإسرائيلي" أدى إلى "سقوط ثلاثة ضحايا هم سيدة وطفلة وطفل"، لافتة إلى أن "البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض"، بالإضافة إلى إصابة 74 شخصًا، خمسة منهم في حالة حرجة.

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