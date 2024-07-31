الجيش الإسرائيلي ينسحب من خان يونس والعائدون يجمعون جثث الضحايا

المصدر: غزة - «وكالات»

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم وسط أنقاض مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، أمس، بعدما أنهت قوات إسرائيلية اجتياحاً استمر أسبوعاً، وانشغل العشرات في جمع الجثث من الشوارع.

وقام عمال إنقاذ ومدنيون بجمع الجثث من الشوارع في مناطق المواجهات، ونقلوها ملفوفة بالسجاد إلى المشارح في سيارات وعربات تجرها حمير.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: «إن العدوان الذي استمر ثمانية أيام على شرق خان يونس أسفر عن مقتل 255 شخصاً، وإصابة أكثر من 300 آخرين. ولا يزال 31 في عداد المفقودين، وإن القصف طال أكثر من 300 منزل ومبنى سكني قصفت القوات الإسرائيلية 31 منها على رؤوس ساكنيها».

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الثلاثاء ارتفاع عدد قتلى العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس، التي بدأت في 22 يوليو إلى 300 قتيل.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل «منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي البري للمناطق الشرقية لمحافظة خان يونس طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية تنتشل قرابة 300 شهيد، جزء كبير منهم عبارة عن جثامين متحللة».

استهداف ذوي الإعاقة

وعثرت طواقم طبية فلسطينية، أمس، على جثمان فلسطيني من ذوي الإعاقة، أعدمه الجيش الإسرائيلي في منزله بمدينة خان يونس. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر طبية قولها إن «طواقمها عثرت على جثمان الشهيد إياد النجار، وهو من ذوي الإعاقة، داخل منزله شرق خان يونس».

ووفق الوكالة «يعاني ذوو الإعاقة من صعوبات كبيرة في التنقل والنزوح جراء أوامر الإخلاء المتكررة، التي يعلنها جيش الاحتلال، إذ وضع ما يزيد على 80 % من مناطق القطاع تحت أوامر الإخلاء، في حين يواصل الآلاف الفرار مجدداً من مدينة خان يونس».

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية جرّفت المقبرة الرئيسية في بلدة بني سهيلا الواقعة على الأطراف الشرقية لخان يونس، والتي كانت محور العملية بشكل رئيسي، بالإضافة إلى تدمير منازل وطرق قريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت أكثر من 150 مسلحاً فلسطينياً خلال الاجتياح، إلى جانب تدمير أنفاق ومصادرة أسلحة.

منازل مدمرة

وبعد تراجع القوات الإسرائيلية تدفق الناس إلى منازلهم سيراً على الأقدام، وعلى عربات تجرها حمير تحمل أمتعتهم، ووجد كثير منهم منازلهم متضررة أو مدمرة، لكن قبل انتهاء اجتياح خان يونس أمرت إسرائيل آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم في مخيم البريج وسط القطاع، وشنت ضربات هناك استعداداً على ما يبدو لاجتياح جديد.

وقال مسعفون: إن غارة جوية إسرائيلية في النصيرات القريبة قتلت عشرة فلسطينيين أثناء فرارهم من البريج، وأسفرت غارة أخرى عن مقتل أربعة فلسطينيين داخل المخيم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز