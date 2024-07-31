خبراء: إسرائيل تتصرف وكأنها دولة فوق القانون

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا خبراء دوليون مستقلون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال الفوري للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الجاري، والذي يعتبر احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية غير قانوني، مطالبين إسرائيل بعدم التصرف وكأنها دولة فوق القانون.

وأعرب 25 خبيراً أممياً مستقلاً في بيان مشترك عن استيائهم للهجمات المكثفة، التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية لا سيما بعد الصدور المباشر لقرار المحكمة العدل الدولية، داعين إسرائيل إلى الامتثال لهذا الرأي الاستشاري وغيره من أوامر المحكمة الصادرة هذا العام.

واستعرض الخبراء موقف المحكمة، الذي شدد على أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، مشيرين إلى أن عدم الاستجابة لهذا المطلب هو ما جعل الفلسطينيين عرضة للعنف والحرمان، وانتهاكات الحقوق لمدة 30 عاماً.

وعبروا عن أملهم بأن يشكل هذا الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية بداية لتحقيق الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والسلام القائم على الحرية للجميع، مشددين في الوقت نفسه على أهمية اعتبار الرأي الاستشاري المتضمن لقرار المحكمة بمثابة أداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي.

وأعرب الخبراء المستقلون في ختام بيانهم عن أملهم بأن يكون الرأي الاستشاري للمحكمة بمثابة المحفز لتجديد العمل الدولي لاستعادة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز