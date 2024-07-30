إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله بقصف على ضاحية بيروت الجنوبية

المصدر: وكالات

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اهتزت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم "الثلاثاء" إثر دوي انفجار سببه غارة إسرائيلية استهدفت قيادياً في الجناح العسكري لحزب الله، وقال مصدر أمني لبناني إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال شاهد من رويترز إن دوي انفجار قوي سُمع في ضاحية بيروت الجنوبية، كما شوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق المنطقة التي تعد معقل جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وتعيش العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقباً لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة وتسبب في مقتل 12 طفلاً وفتى.

وحمَّلت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته الحزب.

من جانبها قات القناة 12 الإسرائيلية إن "الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية انتهى" بينما اعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" رفع درجة الاستعداد بالجبهة الشمالية عقب استهداف الضاحية الجنوبية ببيروت".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: إن "اندلاع الحرب مع حزب الله لا يعتمد على رده"، مضيفاً: "إذا استوعب حزب الله ردنا القاسي سينتهي الأمر عند هذا الحد".

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