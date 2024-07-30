بأثر فوري.. الجزائر تسحب سفيرها في فرنسا

المصدر: د ب أ

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قررت الجزائر سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل قضية الصحراء المغربية.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن قائماً بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها "أخذت علما بقرار الجزائر سحب سفيرها"، مع تأكيد عزمها على تعميق علاقتها بالجزائر لمصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي بعد قرار الجزائر سحب سفيرها في باريس إثر إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي تقدمت به الرباط: "لا تعليق لدينا على هذا القرار السيادي، من جهتنا، نبقى عازمين على مواصلة تعميق علاقتنا الثنائية مع الجزائر".

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